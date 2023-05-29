В Челябинской области запретили движение фур по федеральным трассам

На южноуральских трассах закроют несколько участок автодорог для грузовиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, временное ограничение движения на федеральных автодорогах фур, перевозящих тяжеловесные грузы, будет действовать сегодня, 29 мая, с 12:00 до 20:00 в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше + 32 градусов по Цельсию.
Под ограничения попадают:
участок 1549– 1871 километров автодороги М-5 «Урал»;
участок 16 – 146 километров трассы Челябинск-Троицк;
участок 12 – 55 километров магистрали Челябинск-Новосибирск.
Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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