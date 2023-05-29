У южноуральцев проснулся интерес к покупке новых автомобилей

Жители Челябинской области стали чаще покупать новые автомобили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе банка «Открытие» в УрФО, по итогам апреля 2023 года, согласно данным агентства «Автомаркетолог», автодилеры реализовали в Челябинской области 1 тысячу 747 новых автомобилей, на 9% больше, чем месяцем ранее.

Рост продаж демонстрировали в основном отечественные и китайские бренды. Смещение тренда в пользу покупок новых авто отмечают и эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), которые указывают на рост доли кредитов на покупку новых авто в структуре выданных автокредитов в Челябинской области.

Лидером продаж в регионе остается бренд Lada, на долю которого приходится 44% регионального рынка новых машин. В апреле в Челябинской области было продано 766 новых автомобилей этой марки. Продажи двух других отечественных автозаводов – UAZ и «Москвич» пока не превышают двух десятков у каждого, хоть и демонстрируют положительную динамику продаж. Общая доля всех российских автомобилей составила 45%.

При этом доля китайских марок на рынке новых машин Челябинской области – 37%. Лидерами среди брендов из Поднебесной по-прежнему остаются Chery (12% рынка, 201 автомобиль реализован), Haval (8% рынка и 146 проданных автомобилей) и Geely (7% рынка и 118 проданных машин). Эти бренды занимают в ТОП-5 самых продаваемых авто региона соответственно вторую-четвертую строчки. Рост продаж показали почти все бренды из КНР, за исключением Haval, Exeed и Omoda.

Увеличение интереса к новым авто отмечают и эксперты «Открытие Авто» в Челябинской области: количество выданных кредитов на покупку нового автомобиля увеличилось на 47%. Определяющую роль в этом сыграло возобновление госпрограммы автокредитования, которая предоставляет скидку на покупку отдельных моделей отечественных автомобилей.

В структуре выданных автокредитов банка «Открытие» в регионе впервые доля кредитов на покупку новых авто выросла и составила 36% по количеству заключенных договоров. В объемных показателях эта доля еще выше – 46% от общей суммы выданных в апреле автокредитов. Средний чек по кредитному договору за месяц вырос на 8%, при этом средний чек на новые авто вырос на 12%, а на подержанные, напротив, сократился на 2% по сравнению с показателями марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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