На Урале рассчитали, сколько денег остается семье после обязательных расходов

Южноуральцам остается всего по 8 тысяч рублей на месяц после вычета из доходов обязательных минимальных расходов. Анализ проводил Глав.Индекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики рассчитали потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи (двое взрослых со средней зарплатой и двумя детьми) после минимальных расходов. Под обязательными минимальными расходами в данном случае подразумеваются траты в рамках прожиточного минимума. За основу брались показатели 2022 года.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с остатком 118 тысяч 310 рублей на семью. По благосостоянию семей регион является лидером и в России.

Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 77 тысяч рублей занимает 2 место в УрФО и 4 место в РФ.

В Тюменской области потенциально возможный остаток на семью составляет 50 тысяч 97 рублей. Это 3 место в УрФО и 11 в России.

У жителей Свердловской области после минимальных обязательных расходов остается 37 тысяч 839 рублей на четверых (4 и 23 места в окружном и общероссийском рейтингах).

В Челябинской области – 32 тысячи 208 рублей, или по 8 тысяч 52 рубля на человека. Это 5 место в УрФО и 30 в России. Напомним, прожиточный минимум в 2022 году в области составлял 13 тысяч 76 рублей.

На последнем месте оказалась Курганская область, потенциально возможный остаток на семсью из 4 человек составляет всего 14 тысяч 637 рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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