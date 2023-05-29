Подростка из Южноуральска оштрафовали за оскорбление учителя

В Челябинской области школьника привлекли к ответственности за нелицеприятные комментарии в соцсети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска провело проверку по факту распространения оскорблений в сети «Интернет» в отношении местного жителя.

Установлено, что 17-летний ученик в одной из групп социальной сети «В контакте» опубликовал личные фотографии учителя физкультуры с комментариями оскорбительного характера. В прокуратуре сочли, что этим молодой человек унизил честь и достоинство преподавателя.

По результатам проверки в отношении юноши возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южноуральска оштрафовала школьника на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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