Челябинская область вошла в первую десятку антирейтинга опасных загрязнений рек и озер

Южный Урал оказался в числе российских регионов с наибольшим загрязнением водоемов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла третье место среди субъектов Уральского федерального округа по количеству опасных загрязнений рек, озер и других водоемов. Это следует из общероссийского антирейтинга, который представила сегодня, 29 мая, аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опираясь на данные Росгидромета.

Всего в 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили 2,47 тысячи случаев высоких и экстремально высоких загрязнений, что на 9% больше по сравнению с предшествующим годом.

Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов по стране), Мурманской области (9%), Московской области (8%), Новгородской области (4%), Ханты-Мансийском автономном округе (4%), Смоленской области (4%), Челябинской области (3%), Новосибирской области (3%), Красноярском крае (3%) и Москве (2%).

Составители антирейтинга отмечают, что рост многократного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в пресных водах произошел вопреки сокращению промышленного производства на фоне санкций. Относительно же пандемийного 2020 года, когда предприятия закрывались на локдаун, число загрязнений рек и водоемов увеличилось в 1,4 раза (с 1 тысячи 747 случаев).

При этом из 2 тысяч 470 экологических инцидентов, произошедших на воде в 2022 году, 1 тысяча 926 относились к высоким загрязнениям, 544 случая – к экстремально высоким. И если количество экстремально высоких загрязнений поверхностных вод, то есть наиболее опасных ввиду больших концентраций вредных веществ, сократилось год к году на 7%, то число высоких загрязнений, напротив, выросло на 14%.

Наибольшее число высоких и экстремально высоких загрязнений в 2022 году было выявлено в водоемах Свердловской области (647 случаев, из них: 514 высоких загрязнений – бассейны рек Тобол, Кама, Обь, малые водные объекты; 133 экстремально высоких загрязнения – реки Черная, Тальтия, Салда и 20 других). «Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку. Именно на Свердловскую область приходится более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране», – отмечают авторы исследования.

Далее с большим отрывом по числу загрязнений водоемов следуют Мурманская область (215 случаев, из них 163 высоких загрязнения и 52 экстремально высоких), Московская область (194 высоких загрязнения), Новгородская область (101 высокое загрязнение и 9 экстремально высоких загрязнений), Ханты-Мансийский автономный округ (80 высоких загрязнений и 29 экстремально высоких).

Также в антирейтинг вошли Смоленская область (95 случаев, из них 8 высоких загрязнений и 87 экстремальных), Челябинская область (75 случаев, из них: 70 высоких загрязнений – бассейны рек Тобол и Кама, малые водные объекты; 5 экстремальных загрязнений – реки Увелька, Уй, Миасс, Аргазинское водохранилище), Новосибирская область (72 случая, из них: 47 высоких загрязнений и 25 экстремально высоких), Красноярский край (62 случая, из них: 44 высоких загрязнения и 18 экстремально высоких), замыкает десятку Москва (61 высокое загрязнение).

Челябинск, Виктор Елисеев

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