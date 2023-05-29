В одном из челябинских вузов зафиксировали очаг кори

В Южно-Уральском госуниверситете зафиксирован очаг заболеваемости корью. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как уже сообщал «Новый День», диагноз поставили сотруднице вуза. Женщина госпитализирована.

С заболевшей, по словам чиновницы, контактировали 46 человек: 15 из них получили вакцину от кори, остальные были привиты ранее или получили медотвод.

Челябинск, Софья Артемьева

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