Суд отказал дочери Дубровского в изъятии у банка-кредитора ПО «Монтажник» 1,3 миллиарда рублей

Дочь экс-губернатора Челябинской области не смогла оспорить сделки между ПО «Монтажник» и «Кредит Урал Банком».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определение суда с отказом Анне Дубровской и конкурсному управляющему ПО «Монтажник» было опубликовано в полном объеме в минувшую пятницу, 26 мая, в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в начале 2022 года Анна Дубровская, дочь бывшего главы Южного Урала Бориса Дубровского, в рамках производства о банкротстве связанного с семьей губернатора ПО «Монтажник» потребовала от АО «Кредит Урал Банк» вернуть в конкурсную массу компании 1,3 миллиарда рублей.

Сама Дубровская входит в число кредиторов обанкротившегося предприятия. При этом возврат столь внушительной суммы в конкурсную массу серьезно повышает ее шансы вернуть свои средства (общая задолженность компании – порядка 2 миллиардов рублей, дочери экс-губернатора компания должна свыше 400 миллионов рублей).

Представители бизнес-леди настаивали, что 1,3 миллиарда рублей банк, также входящий в число кредиторов, получил от «Монтажника» неправомерно. Это большая часть платы ММК за выполнение работ по строительству аглофабрики. Всего по этому контракту предприятие получило 1,51 миллиарда рублей. Но деньги шли через АО «Кредит Урал Банк»: ПО «Монтажник» подписал с кредитным учреждением договор о переуступке денежного требования, так как банк открыл для компании кредитную линию и заключил с ней договор факторинга.

В итоге строительная компания получила всего 210 миллионов рублей. Остальные 1,3 миллиарда рублей кредитное учреждение списало в счет погашения задолженности «Монтажника». При этом Дубровская настаивала, что, подписывая договор о переуступке денежного требования, банк знал о реальном финансовом состоянии предприятия.

Однако суд не нашел оснований для того, чтобы счесть, что оспариваемые платежи могли нанести ущерб правам других кредиторов. А посему не счел обоснованными требования об отмене сделок между банком и компанией.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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