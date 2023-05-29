Жара и «засуха»: все больше южноуральцев жалуются на проблемы с водоснабжением

В Челябинской области растет число территорий с серьезными проблемами с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социальные сети переполнили жалобы жителей Южного Урала, рассказывающих о проблемах с водой.

Так, крайне сложной является ситуация в Еманжелинске, жители которого заявили, то остаются без водоснабжения уже полтора недели. «Я живу в городе Еманжелинск, улица Герцена, 2. С 20.05.23 по 29.05.23 вода отсутствует везде – и на первом этаже, и на пятом, – жалуются жители. – В администрации только разводят руками: мол, ждите, когда-нибудь пойдет».

По словам еманжелинцев, 20 мая в городе произошла серьезная авария на водоводе. К настоящему времени ее устранили, но на двух улицах проблемы сохраняются до сих пор. Между тем, по дому на улице Герцена, 2, решение предлагает управляющая компания: поставить насос, так как и в хорошие времена вода здесь редко поднимается выше первого этажа, на остальных напор ощутимо ниже. Коммунальщики предлагают установить насос. Но жители первого этажа платить за это отказываются.

На проблемы с водой жалуются и жители других поселков. Так, о «воде по ниточке» пишут представители поселка Кадровик города Копейск. Хотя в МУП КСВВ заявляют: водоснабжение соответствует нормативам.

Четвертый год мучаются с водоснабжением жители села Чесма. «Если зимой еще можно иногда постирать и все остальное, то летом вообще без воды. При этом на соседних улицах есть вода. Обращались к руководству, а толку нет, один ответ: будем решать – и все», – сетуют чесменцы.

Не лучше сетуация в деревне Печенкино Еткульского района. «В деревне нет воды, люди в аномальную жару не могут даже элементарно помыться, – жалуются жители. – Администрация Еткульского района на протяжении многих лет кормит обещаниями о новых скважинах и т.д. Деревня растет,а для обеспечения водой ничего не делается».

Четвертый год проблемы с водой сохраняются в селе Октябрьском Красноармейского района. «Проживаем на втором этаже, и дошло дело до того, что ищем в поселке возможность помыться вечером всей семьей, – сетуют южноуральцы. – То набор очень слабый, что водонагреватель не смешивает воду, до этого пять дней ночью и вечером вообще не было воды! На местном уровне мы узнали, что года четыре назад у нам сломался насос на поселок, и для того, чтобы сэкономить бюджет, был приобретен районом менее мощный насос».

Впрочем, власти Красноармейского района о проблеме знают. «В настоящее время срочно решается вопрос по подготовке резервной глубинной скважины, так как потребление воды резко увеличилось и весь объем из накопительных сооружений расходуется за несколько часов. Новая скважина – необходимый дополнительный источник для бесперебойного водообеспечения потребителей в поселке», – заявляют чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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