«Собачий город»: стаи бродячих псов заполонили Челябинский городской бор (ФОТО)

Любимое место прогулок челябинцев облюбовали опасные соседи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настоящий «собачий город» вырос в центре Челябинского городского бора. Об этом рассказала депутат Центрального районного совета Челябинск Елена Вахтина.

Целое городище из деревянных будок, помостов и стульев, расположенное буквально в пяти метрах от «тропы пенсионеров», вызывает серьезные опасения у привыкших к прогулкам в городском лесу южноуральцев. Сердобольные горожане обустроили здесь же и кормушки для бездомных животных. Однако нетерпеливые собаки отнюдь не дожидаются спокойно прихода кормильцев, а стаями выбегают к «тропе пенсионеров» и другим тропинкам и дорожкам.

Чего ждать от опасного соседства, горожане не знают. Зачастую собаки бросаются под колеса велосипедам, кидаются на прохожих и занимающихся здесь же спортсменов, среди которых значительное число составляют дети. Не способствуют успокоению и доносящиеся с не столь уж большого расстояния пугающие звуки. «Один раз было такое впечатление, что собаки уже рвут кого-то на части», – рассказывают посетители парка.

Опасность представляет и скопище сооружений, которые могут вспыхнуть в любой момент. А ведь ситуация с ландшафтными и лесными пожарами на Урале в этом году и без того весьма напряженная.

Городские власти, к которым обращаются челябинцы с просьбой решить проблему бездомных стай в Челябинском бору, лишь разводят руками. На минувшей неделе чиновники признались в ответе на коллективное обращение родителей детей-спортсменов с требованием изъять бродячих собак из бора и парка Гагарина, что вряд ли что-то смогут сделать. Ссылаются в администрации на действующий федеральный закон, настаивающий на применении гуманных методов отлова животных.

В итоге на вооружении у бригад отлова лишь дротики с радиусом действия до трех метров, которыми, по словам чиновников, попасть в разбегающихся в разные стороны животных крайне сложно. И даже если попасть удастся, введенное с помощью дротика средство начинает действовать через 15 минут (сильнодействующие вещества использовать запрещено), а за это время собака может убежать куда угодно. В итоге специалисты выезжали на место в бору уже 27 раз, и все безрезультатно.

Между тем, существование того же «собачьего города» противоречит подписанному 15 марта текущего года приказу министерства сельского хозяйства Челябинской области, запрещающему оборудование мест содержания животных без владельца, не являющихся приютами, и прикорм в местах общественного пользования. Правда, никаких санкций за нарушение этого запрета министерский приказ не предусматривает.

Каким образом власти Челябинска планируют решить проблемы заполонивших памятник природы собачьих стай (а по оценкам горожан, стая в «собачьем городе» – далеко на единственная на территории парка Гагарина и городского бора), пока не ясно. Понятно лишь, что направление по месту вызова бригад из двух человек, просто не успевающих реагировать на действия сплоченного «коллектива» животных, результата не приносит.

Не исключено, что некоторым образом расхолаживает чиновников продолжающаяся дискуссия о целесообразности ужесточения законодательства по обращению с безнадзорными животными. Ведь не исключено, что уже в ближайшее время могут измениться как методы, так и объемы финансирования задач по контролю за бездомными четвероногими.

Впрочем, даже в случае одобрения самых жестких действий в отношении безнадзорных животных (вплоть до их убийства, на чем настаивают сторонники самых радикальных мер) вряд ли подобные изменений снизят коррупциогенность решений этого вопроса, как надеются «радикалы». Да и уровень затрат не уменьшится.

Фотографии Елены Вахтиной

Челябинск, Виктор Елисеев

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