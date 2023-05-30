30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2023, вторник

10:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию инклюзивного образования в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

12:00 Челябинск – Дворик-фест (ЧелГу, ул. Братьев Кашириных, 129)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»