В Кыштыме «веселую» пловчиху силой достали из городского пруда, который она упорно пыталась переплыть

В Челябинской области спасли мужчину и женщину, решивших переплыть городской пруд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, днем понедельника, 29 мая, спасатели Кыштымского отряда областной ПСС эвакуировали двух местных жителей с акватории городского пруда.

О мужчине и женщине, оказавшихся посреди Кыштымского городского пруда и явно не способных самостоятельно вернуться к берегу, в службу сообщили очевидцы.

Первым на помощь землякам бросился один из местных жителей, дом которого расположен рядом с береговой зоной. На весельной лодке он первым подплыл к барахтавшимся людям и взял на борт одного из утопавших. А вот молодая подруга горе-пловца участвовать в спасательной операции некоторое время отказывалась, уверяя пытавшихся ей помощь, что сама может справиться со всеми трудностями в жизни.

Через некоторое время спасателям все-таки удалось поднять упрямицу на борт моторной лодки, одеть в спасательный жилет и вместе с товарищем доставить к берегу.

Позднее выяснилось, что мужчина и женщина сначала весело отдыхали у пруда. А потом решили на спор переплыть через пруд. Вероятно, не последнюю роль в таком решении сыграло горячительное.

Спорщики успели преодолеть около 300 метров водной глади, после чего силы их оставили. «Учитывая это расстояние, резко ухудшавшиеся погодные условия и состояние пострадавших, итог заплыва мог стать гораздо печальней», – отметили спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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