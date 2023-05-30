У челябинской школы поймали извращенца

Росгвардейцы задержали эксгибициониста у школы в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудников силового ведомства вызвала учитель начальных классов, заметившая подозрительного мужчину, стоявшего у ограждения образовательного учреждения по улице Байкальской.
Прибывший наряд Росгвардии задержал 41-летнего горожанина. По словам педагога, он демонстрировал половые органы детям.
Оказалось, что задержанный ранее был четырежды судим. Для выяснения его доставили в отдел полиции.
Челябинск, Виктор Елисеев
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