У челябинской школы поймали извращенца

Росгвардейцы задержали эксгибициониста у школы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудников силового ведомства вызвала учитель начальных классов, заметившая подозрительного мужчину, стоявшего у ограждения образовательного учреждения по улице Байкальской.

Прибывший наряд Росгвардии задержал 41-летнего горожанина. По словам педагога, он демонстрировал половые органы детям.

Оказалось, что задержанный ранее был четырежды судим. Для выяснения его доставили в отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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