В Челябинской области девушек-подростков отнесло на матрасе на полкилометра от берега

13-летние девочки исчезли на берегу озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу забила жительница деревни Касарги.

По словам женщины, в понедельник, 29 мая, две 13-летние девочки пошли отдыхать на берегу озера, прихватив с собой надувной матрас. Когда через полчаса она сама пришла к пляжу, то ни детей, ни матраса, ни вещей не нашла.

«Целый час взволнованная женщина на велосипеде объезжала окрестности, близлежащие улицы, берег озера, но найти девочек самостоятельно не смогла. Мало успокаивали аргументы, что пропавшие хорошо плавают, что матрац новый и не может порваться, что дети хорошо знают озеро и местность…" – рассказали спасатели. В итоге она обратилась за помощью в экстренные службы.

Только в пятом часу вечера, в ходе обследования спасателями мобильного отряда акватории озера, стала известна судьба пропавших – девушек на матрасе отнесло на 500 метров от пляжа, и к счастью, прибило в камыши. Школьницы выбрались по мелководью на сушу, сдули матрас и пешком отправились назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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