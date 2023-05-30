В центре Челябинска пройдут «дворовые» киносеансы

В одном из дворов Челябинска горожанам с детьми покажут кино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 1 июня, во дворе дома №23 по улице Худякова, пройдет первый в этом году летний кинопросмотр. Об этом организаторы «синематеки» на свежем воздухе сообщили в социальных сетях.

В этот вечер все желающие смогут посмотреть семейный фильм «Каникулы маленького Николя». «Встречаемся 1 июня, в четверг, во дворе дома по улице Худякова 23, сбор с 19:30, начало кино с 20 часов, – рассказала челябинка Ирина Кленина. – Можно с детьми, кроме фильма рядом будет детская площадка. Для удобства можно брать с собой коврики для сидения и вкусняшки к чаю».

Горожан, желающих помочь организаторам, приглашают прийти чуть пораньше.

В дальнейшем челябинцы намерены проводить вечерние кинопросмотры во дворе примерно раз в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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