Уральские металлурги представили опыт внедрения RPA и методику оценки полученных эффектов

Руководители и специалисты ММК приняли участие в четвертой конференции «RPA Connect: Формула эффекта», посвященной практике применения программной роботизации RPA и её результатам. Они поделились практическим опытом внедрения технологии и полученным от нее экономическим эффектом.

Разработка и применение технологий RPA на Магнитогорском металлургическом комбинате началась в 2018 году, а основным поставщиком решения стал центр «Центр технологий роботизации «Некст». За пять лет его специалисты реализовали крупные проекты во всех основных функциональных и структурных направлениях ММК – экономика и финансы, налоги, закупки, логистика, учетная служба и др.

«Программная роботизация является существенной частью стратегии цифровизации ММК. Мы накопили богатый опыт в этом направлении, подтвержденный большим количеством успешно выполненных проектов. Больше 250 программных роботов освободили сотрудников от различных рутинных, часто повторяющихся задач и усовершенствовали бизнес-процессы компании», – рассказал Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК».

Как отметил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин, внедрение RPA-решений повысило качество управления и обеспечило значительный накопленный экономический эффект, который с 2018 года составил 377 млн руб. Этот расчет основывается на первой в России методике, которую разработали «Центр технологий роботизации «Некст» совместно со специалистами Магнитки и экспертами компании «Деловые решения и технологии». В основе его методики лежит матрица эффектов от внедрения RPA-решений, которую формируют около десятка параметров.

«Наша методика может быть применима в любой отрасли, независимо от платформы роботизации в конкретной компании. Ее можно использовать для расчета эффективности в самых разных функциональных направлениях, а разработанный подход подразумевает использование наименее трудоемких методов», – рассказал Андрей Ерёмин. Так, экономический эффект, рассчитанный по этой методике в ключевых направлениях деятельности ММК, примерно на 30% выше в сравнении с обычным подходом к оценке.

«Мы собрали весь наш опыт и разработали методику, которая позволяет учитывать и считать все экономические эффекты от применения программной роботизации – качественные, количественные, потенциальные. Она снижает вероятность пропустить важную информацию и дает возможность получить максимум от внедрения конкретного решения», – добавил Михаил Верисов, директор «Центра технологий роботизации «Некст».

Одним из следующих этапов работы руководители и специалисты ММК рассматривают развитие RPA-решений с технологиями Process Mining и Task Mining, а также применение методики расчета эффектов от программной роботизации в качестве стандарта для всей Группы ММК.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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