ММК стал победителем конкурса «Меняющие мир»

ММК вошел в число победителей областного конкурса «Меняющие мир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Законодательном Собрании Челябинской области в День российского предпринимательства прошла торжественная церемония награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стал победителем в номинации «Лучший работодатель», «ММК-МЕТИЗ» вошел в число победителей в номинации «Почетный благотворитель», а благотворительный фонд «Металлург» получил диплом победителя в номинации «Благотворительная и добровольческая деятельность некоммерческих организаций».

«Победа ММК стала отражением приверженности компании принципам устойчивого развития, – отмечают в компании. – Социальная поддержка работников и их семей, а также жителей территорий присутствия Группы ММК, носит системный и долгосрочный характер. Ежегодные затраты Группы ММК на благотворительность и реализацию социальных программ составляют около 3 млрд рублей.

ММК обеспечивает работников доступом к широкому спектру медицинских услуг, предоставляет компенсацию стоимости санитарно-курортного лечения и детского отдыха, а также широкие возможности для занятия спортом и физической культурой. Компания финансирует программу по стимулированию рождаемости, поддержке материнства и многодетных семей. Также ММК реализует жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства».

Конкурс, организатором которого уже 20 лет выступает Законодательное Собрание Челябинской области, проводится в 6 номинациях. В нем принимают участие организации, индивидуальные предприниматели и южноуральцы, ведущую благотворительную и волонтерскую деятельность. В этом году дипломы победителей вручили представителям 45 предприятий и организаций и 15 добровольцам.

Системная работа ПАО «ММК» в области устойчивого развития регулярно находит отражение в профессиональных рейтингах и конкурсах. По итогам 2022 года ММК стал лидером в блоке «Социальная политика и персонал», набрав максимальный балл среди всех участников ренкинга устойчивого развития журнала «Эксперт». Также в 2022 году ММК стал финалистом престижной международной премии в сфере работы с персоналом Investors in People Awards.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»