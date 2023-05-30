На Южном Урале температура воздуха приблизится к 40 градусам жары

Челябинскую область одолевает аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 30 мая – 2 июня в большинстве районов Южного Урала сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Впрочем, ночью от жары можно будет отдохнуть. Так, в ночь на 31 мая температура воздуха будет +13, +18 градусов, в горах и низинах – до 8 градусов выше нуля. Зато днем воздух прогреется до +31, +36 градусов по Цельсию (в горах – до 28 градусов).

Первая летняя ночь окажется несколько теплее – 16-21 градусов выше нуля, в горах – до +11. Днем столбик термометра вернется к значениям среды – 31-36 выше нуля.

Ночь на пятницу, 2 июня, будет чуть прохладнее – 15-20 градусов. Зато днем воздух раскалится на юге до 39 градусов жары. Хотя в остальных районах выше +35 градусов столбик термометра не поднимется. Но самое долгожданное событие пятницу – в регион наконец-то придут дожди. Пока, правда, только кратковременные, зато с грозами.

В Челябинске в ближайшие трое суток ночные температуры будут колебаться в пределах 16-20 градусов выше нуля. Днем синоптики обещают +32, +35 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»