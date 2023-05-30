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Вторник, 30 мая 2023, 16:21 мск

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Очень круто: челябинец фотографирует солнце алюминиевыми банками из мусорной кучи

Житель Челябинска фотографирует солнце на камеру, собранную из алюминиевых банок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобное оборудование называется пинхол (от англ. Pinhole: pin «булавка» + hole «отверстие»). Фотобумагу помещают в светонепроницаемый контейнер, в центре которого есть отверстие размером от пары сотен микрон до миллиметра, заклеенное черной изолентой. Аппарат устанавливают напротив объекта и снимают изоленту.

В крошечное отверстие попадает слишком мало света, чтобы засветить бумагу, но достаточно для проецирования объекта.

Челябинец Дмитрий Островский собрал аппарат из алюминиевых банок из-под газированных напитков объемом 0,33 и 0,5 л. Выдержка на первом снимке составила полтора месяца: фотограф фиксировал движение солнца с середины апреля до конца мая.

«Солнце каждый день проходит по траектории чуть выше или чуть ниже, чем в предыдущий день. Весной – выше, а после дня летнего солнцестояния до зимы оно будет с каждым днем немного опускаться, – цитируют фотографа «Хорошие новости». –Если пасмурный день, на фотографии будут промежутки.

Установить банку нужно так, чтобы ее несколько месяцев никто не замечал. Например, парковки, улицы и другие городские пространства, участки частных домов, квартиры. Есть теоретический вариант – линии электропередач, но он не слишком удачный и небезопасный. Сейчас я поместил банку в большую мусорную кучу недалеко от города, надеюсь, ее не тронут ещё месяц или два. Всего у меня сейчас «зреет» пять установленных банок в пределах города».

Ко дню летнего солнцестояния челябинец собирается установить 12 банок в разных частях города с полугодовой выдержкой – до зимнего солнцестояния. После чего обещает обнародовать получившиеся фото.

Добавим, что Дмитрий Островский в своем увлечении не одинок: это направление фотоискусства называется соларография и пользуется определенной популярностью, в том числе и у южноуральских фотографов.

Челябинск, Павел Зварзин

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