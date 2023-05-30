В Челябинске перед судом предстанут участники международной сети наркоторговцев

Полтора десятка россиян и мигрантов предстанут перед судом в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников банды, 9 из которых являются иностранцами.

️В период с января 2020 по декабрь 2022 года молодчики сбывали наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Башкирии и Приморского края, выполняя роли «кладовщиков», «курьеров», «закладчиков».

️Двое участников группировки доставили из другого государства более 1,9 килограмма гашиша для дальнейшего сбыта. Наркотик они спрятали в специально оборудованном тайнике в бензобаке автомобиля.

В️сего в ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота было изъято в общей сложности более около 42 килограммов наркотика, включая более 40 кило героина.

️Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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