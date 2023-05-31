31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2023, среда

10:00 Челябинск – Открытие выставки авторской текстильной куклы Ирины Морозовой «В некотором царстве…» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

10:00 Челябинск – Краеведческое мероприятие «Я город читаю как книгу» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, д 60).

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную старту акции «Судебные приставы – детям» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

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