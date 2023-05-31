На горке рядом с ДК в Миассе ребенку оторвало палец

Родители пострадавшей жительницы Миасса и общественники пытаются найти ответственных за содержание травмоопасной конструкции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, все произошло в одном из дворов Миасса по адресу: улица Керченская, 15, за ДК «Строитель». О жутком инциденте рассказала мать девочки.
По словам женщины, ее семилетняя дочь играла на детской горке, и ее мизинец попал дыру в металлической конструкции. В итоге ребенку оторвало фалангу пальца. Вернуть его на место медики не смогли.
Мать девочки пыталась добиться справедливости и найти ответственного за опасную горку. Но сделать это самостоятельно ей не удалось. Тогда она обратилась общественникам.
Уже они выяснили, что горка является бесхозяйным объектом. Кто и когда ее здесь установил – неизвестно. А значит, отвечать за содержание конструкции, по-видимому, должна администрация Миасса.
Активисты обратились в прокуратуру с просьбой установить и наказать виновника ЧП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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