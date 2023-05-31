В Челябинской области вновь запретили движение фур

На южноуральских участках федеральных магистралей введен временный запрет на движение грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температурой воздуха выше 32 градусов по Цельсию) сегодня, 31 мая, с 12:00 до 20:00 по местному времени ограничивается движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

Ограничение будет действовать на участках:

1548 км – 1871 км автодороги М-5 «Урал»;

11 км – 130 км автодороги М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу;

16 км – 146 км автодороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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