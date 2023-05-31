Челябинским спасателям пришлось доставать ребенка из заброшенного недостроя

В Челябинске спасателям пришлось доставать ребенка из заброшенного недостроя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Мамина: между домами 3 и 3а начали строить еще одно задние, но потом работы прекратились. Недострой обнесли забором, в котором быстро появились большие дыры. На стройку часто лазят мальчишки.

Накануне вечером в задние проник ребенок, забрался на 3 этаж, но сам спуститься не смог.

Доставать его из недостроенного здания пришлось спасателям.

Местные жители возмущаются: они неоднократно обращались к властям с просьбой снести опасный недострой, но реакции не последовало.

Челябинск, Павел Зварзин

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