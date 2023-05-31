В Миассе пожилая женщина по пояс провалилась в болото

Жительница Миасса вы смогла самосотоятельно выбраться из трясины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вечером 30 мая в старой части Миасса.

О том, что в болоте недалеко от микрорайона «Миасс-2» увязла женщина, спасателям сообщил очевидец. Обследовав указанную южноуральце местность, бойцы Миасского отряда ПСС обнаружили горожанку, по пояс увязшую в трясине. Самостоятельно выбраться из этой ловушки пострадавшая не могла, и к моменту прибытия спасателей теряла последние силы.

В спецкостюмах сотрудники ПСС преодолели трясинистый участок, вытянули женщину из болота, вывели на сушу и убедились, что ее здоровью ничто не угрожает. Правда, объяснить спасателям, когда и как она попала в такую ситуацию, 51-летняя женщина не смогла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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