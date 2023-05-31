В пригороде Челябинска многоквартирный дом несколько лет топило нечистотами

Подвал дома в копейском поселке несколько лет заливало канализацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с коммунальной проблемой столкнулись жители одного из многоквартирных домов поселка Старокамышинск, расположенного на территории Копейска. Об этом рассказала в социальных сетях собственница в квартиры в проблемном здании.

«Несколько лет (точно больше двух, так как я сама живу тут только два года) нечистоты хлестали прямо под дом», – написала копейчанка. За это время стена дома вздулась, фасад пошел трещинами.

Но все это время на жалобы жильцов никакой реакции не было. Месяц за месяцем южноуральцы вынуждены были терпеть сырость и отвратительный запах, выползавшие из подвала здания и заполнявшие их квартиры.

Наконец, на днях, стену в районе возможного источника коммунальных неприятностей жильцов разобрали. Только тогда выяснилось, что в трубе водоотведения образовалась щель (возможно, соединенные между собой трубы попросту разошлись). И все время, пока старокамышинцы пытались обратить на себя внимание коммунальных организаций, канализационные воды постепенно заполняли подвальные помещения.

«Два года я говорила о том, что здесь что-то не так, что здесь надо разбирать и смотреть. И ничего не делалось», – возмущается жительница дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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