Каждый четвертый россиянин отказался от регулярного употребления рыбы

Для большинства жителей России рыба стала «экзотикой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми популярными видами рыбы в России стали сельдь и скумбрия. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Так, 46% участников заявили, что покупают обычно именно селедку или скумбрию. Еще 44% обычно предпочитают горбушу. Далее по популярности (можно было выбрать несколько вариантов ответа) следуют минтай (40%), форель (37%), семга (35%). Замыкают шестерку килька и шпроты – 31%.

Интересно, что обычно российские покупатели приобретаюь слабосоленую рыбу (44%), за ней следует рыба холодного и горячего копчения (34% и 33% соответственно), и только в последнюю очередь – жареная рыба (31%).

При этом все больше становится россиян, отказывающихся в той или иной степени от употребления рыбы. Так, если в 2018 году 95% участников опроса заявили, что покупают рыбу и рыбную продукцию с разной периодичностью, то в 2023-м таковых осталось лишь 93%. А доля тех, кто позволяет себе рыбу на столе раз в неделю и чаще, за пять лет рухнула с 68% до 42%.

Больше всего просели продажи таких видов рыбы как: сайра (–19%), камбала (–15%), мойва (–15%), скумбрия (–13%), минтай, килька (–12%), сельдь, горбуша (–11%).

«В традиционную потребительскую корзину россиянина входят красное мясо и мясо птицы. Рыба же в ней отсутствует не столько из-за возросшей стоимости, сколько из-за непопулярности продукта у населения, – отмечают авторы телеграм-канала «Рыбхоз». – То есть потребители скорее откажутся от рыбы, чем от мяса, даже в случае более низкой стоимости первой».

Причем особенно не заинтересована в потреблении рыбной продукции молодеж (кроме, разве что, роллов). Это вызывает определенное беспокойство у рыбопромышленников.

Челябинск, Май, Виктор Елисеев

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