СКР заинтересовался историей с обмелением «уральской жемчужины»

Глава СКР взял на контроль ситуацию с обмелением памятника природы на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад в связи с публичным обращением об обмелении озера Увильды в Челябинской области.

Жалобу жители Южного Урала разместили в социальных сетях. Южноуральцы рассказали, что в течение нескольких последних лет озеро Увильды высыхает. Так, только в нынешнем году уровень водоема понизился на 1,5-2 метра, вода помутнела, в ней образовалась непрозрачная взвесь. При этом обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад по озвученным в публичном пространстве доводам и перспективах разрешения сложившейся ситуации», – заявили в силовом ведомстве.

В министерстве экологии Челябинской области настаивают, что процесс обмеления водоемов, а также другие вызывающие обеспокоенность южноуральцев явления имеют естественные причины. Не исключение здесь и озеро Увильды, отмечают в правительстве региона.

«Сейчас завершается естественный природный 50-летний цикл понижения уровней воды на Западно-Сибирской низменности, – отметили в ведомстве. – Помутнение связано с ранним цветением деревьев из-за аномальной жары. Пыльца оседает на поверхности водоема и создает пленку, которая абсолютно безопасна для людей, кроме тех, у кого есть аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов».

Кроме того, так как Увильды – особо охраняемая природная территория, мониторинг озера ведется постоянно, заверили в минэкологии региона. А в 2021 году было проведено комплексное обследование водоема. «Министерство экологии готово представить все документы и заключения специалистов и ученых относительно озера Увильды представителям СК, если возникнет такая необходимость», – заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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