Полсотни южноуральцев госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

Количество нападений клещей в Челябинской области приблизилось к 6 тысячам.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 26 мая в медицинские организации Челябинской области с жалобами на нападение клещей обратились 5 тысяч 931 житель региона, в том числе 1 тысяча 577 детей.

За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 3 тысячи 763 человека, в том числе 1 тысяча 95 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 50 больных.

Нападения клещей отмечены во всех муниципальных образованиях.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Эти насекомые на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С начала сезона в области на зараженность клещевыми инфекциями исследовано от населения более 3 тысяч 350 клещей. Из них 16,1 % оказались инфицированы боррелиями, 0,2 % – вирусом клещевого энцефалита, 0,8 % – эрлихиями, 0,6 % – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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