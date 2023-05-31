В суд направили уголовное дело в отношении челябинца, напавшего на школьницу в автобусе

Житель Челябинска ответит в суде за хулиганство в общественном транспорте и избиение несовершеннолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, на транспорте общего пользования.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 апреля в автобусе, следовавшем по маршруту №64. Челябинец ехал в весьма приподнятом настроении, стараясь поддерживать его с помощью спиртного, которым наливался из жестяной банки. А чтобы ехавшие в одном с ним автобусе пассажиры не чувствовали себя совсем уж обделенными «радостями жизни», мужчина периодически пускался в эмоциональные рассуждения, обильно сдабривая их нецензурной лексикой.

Это возмутило 15-летнюю школьницу. Девушка не стала молчать, высказав не слишком лестную оценку рассуждениям нетрезвого пассажира и, бросив нецензурную фразу, стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

В ответ хулиган несколько раз ударил подростка в голову. А когда одна из пассажирок заступилась за девушку, бросил в женщину жестяную банку и ударил заступницу ногой.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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