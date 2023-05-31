В Верхнеуральске вынесли приговор по делу о гибели подростка из-за взрыва газового баллона

В Челябинской области вынесли приговор виновнику гибели ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал 39-летнего мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля этого года в поселке Дзержинка. Мужчина приехал туда в гости с женой и детьми. Он занес в дом 5-литровый газовый баллон, долгое время хранившийся в автомобиле при отрицательных температурах. Емкость южноуралец поместил в раковину и включил горячую воду. Когда баллон нагрелся, произошел взрыв.
В результате помещение загорелось, а потолочное перекрытие рухнуло на 13-летнего сына мужчины. От полученной травмы ребенок скончался.
Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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