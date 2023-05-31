В Магнитогорске пьяный папаша открыл стрельбу по детям

Житель Магнитогорска открыл стрельбу по детям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пьяный мужчина находился во дворе со своими детьми и поругался с женщиной, гулявшей рядом с 6-летней внучкой. На крики из дома вышел 16-летний внук женщины и попытался вмешаться в конфликт.

Однако разговаривать с подростком пьяный крикун не пожелал: достал пневматический пистолет и начал стрелять. Мальчика спасло то, что он успел спрятаться за дерево.

Стрелка нашли, сейчас проводится доследственная проверка. Семья подростка опасается, что дебоширу удастся избежать наказания.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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