Начальника одного из отделов южноуральского главка МВД подозревают в коррупции

Начальника одного из отделов ГУ МВД по Челябинской области подозревают во взяточничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчине вменяют три эпизода получения взятки. Суд отправил его под арест до 2 июля.

«В случае, если его вина подтвердится, он будет немедленно уволен из правоохранительных органов, а вместе с ним к ответственности привлекут и его непосредственных руководителей», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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