На Урале усиливается давление на бизнес

В Челябинской области усиливается давление на бизнес – к такому выводу пришли аналитики Уполномоченного по делам предпринимателей РФ, составляя традиционный в общероссийский рейтинг

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при определении индекса учитывались 3 показателя:

доля предупреждений в общем числе наказаний (чем больше – тем лучше)

доля субъектов предпринимательства, подвергнутых контролю и надзору, в общем числе подконтрольных субъектов (чем меньше – тем лучше);

доля профилактических мероприятий от общего числа контрольно-надзорных и профилактических мероприятий (чем больше – тем лучше).

Наименьшее давление отмечено в Смоленской области, Татарстане и Удмуртии. Наибольшее – в Кабардино-Балкарии, Магаданской области и Северной Осетии.

Челябинская область заняла в рейтинге 24 место – это на 14 позиций ниже, чем год назад. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и у соседей: Свердловская область опустилась в рейтинге на 24 позиции, Курганская – на 29.

Челябинск, Павел Зварзин

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