На Урале усиливается давление на бизнес

В Челябинской области усиливается давление на бизнес – к такому выводу пришли аналитики Уполномоченного по делам предпринимателей РФ, составляя традиционный в общероссийский рейтинг
Как передает корреспондент РИА «Новый День», при определении индекса учитывались 3 показателя:
доля предупреждений в общем числе наказаний (чем больше – тем лучше)
доля субъектов предпринимательства, подвергнутых контролю и надзору, в общем числе подконтрольных субъектов (чем меньше – тем лучше);
доля профилактических мероприятий от общего числа контрольно-надзорных и профилактических мероприятий (чем больше – тем лучше).
Наименьшее давление отмечено в Смоленской области, Татарстане и Удмуртии. Наибольшее – в Кабардино-Балкарии, Магаданской области и Северной Осетии.
Челябинская область заняла в рейтинге 24 место – это на 14 позиций ниже, чем год назад. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и у соседей: Свердловская область опустилась в рейтинге на 24 позиции, Курганская – на 29.
Челябинск, Павел Зварзин
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