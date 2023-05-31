В Челябинске отправили в суд дело группировки автомошенников

В Челябинске направлено в суд дело в отношении организованной автомошенников.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, на скамье подсудимых окажутся 24 человека.
По версии следствия, они инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения.
В ходе следствия зафиксировано несколько десятков эпизодов. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере более 31 млн рублей.
Возбуждено 72 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ, которые объединены в одно производство.
В рамках предварительного следствия фигурантами возмещено более 4 млн рублей ущерба. Наложен арест на их имущество общей стоимостью порядка 10 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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