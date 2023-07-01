1-3 июля ожидаются следующие события – Челябинск

01.07.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Выпускной в ЮУрГУ (ЮУрГУ, площадь перед главным учебным корпусом, пр. Ленина, 76)
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10:00 – 20:00 Челябинск – Интерактивные творческие, образовательные и спортивные площадки, приуроченные к Дню молодежи (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие для читателей Центра межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, ул. Цвиллинга, 61)
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12:00 Челябинск – Танцевальная фитнеспрограмма Salsation (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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13:00 Челябинск – Празднование дня рождения верблюдицы Индиры (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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13:00 – 21:00 Челябинск – Кубок по уличным танцам и скретчингу Street Weekend (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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14:00 Челябинск – Плоггинг – забег со сбором мусора (старт от здания администрации Ленинского района, ул. Гагарина, 22)
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16:00 Челябинск – Концерт французской песни «Лето в Париже» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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16:00 Челябинск – Летний Кубок КВН города Челябинска (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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16:30 Челябинск – Закрытие шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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18:00 Челябинск – Первый Кубок Челябинска по гребле на сапбордах и каяках (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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18:30 Челябинск – Концерт кавер-групп города (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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19:00 Челябинск – Цикл бесед о современном искусстве: лекция «Забыть измы: как родилось новое искусство?» (арт-кафе «Кофе и книги», ул. Труда, 177/1)
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19:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Старики-разбойники» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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20:00 Челябинск – Празднование дня рождения шоу «Утро на «Олимпе» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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22:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
02.07.2023, воскресенье
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11:00 Челябинск – Демонстрация документального фильма «Россия в Святой Земле», посвященный истории Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) (храм Святой Троицы, ул. Кирова, 60а, духовно-просветительский центр)
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16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
03.07.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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