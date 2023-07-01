В Челябинске Mercedes снес 11 столбов тросового ограждения и перевернулся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 7 часов 17 минут у дома номер 28 на Университетской Набережной.

Mercedes Benz не удержался в полосе движения, налетел на тросовое ограждение и снес 11 столбов, поддерживающих тросы. После этого машину отбросило на другую сторону дороги, она наскочила на бордюрный камень и перевернулась.

Автомобиль получил существенные повреждения. 28-летняя женщина-водитель, по данным ГИБДД, не пострадала.

Челябинск, Павел Зварзин

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