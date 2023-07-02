На проспекте Победы в центре Челябинска до конца июля ограничат движение транспорта

В Челябинске на 3 недели ограничат движение по проспекту Победы возле Теплотеха.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей с 3 по 23 июля вводятся ограничения движения транспорта вдоль путей по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до улицы Кирова.
Об изменениях в движении трамваев обещают сообщить дополнительно.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Павел Зварзин
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