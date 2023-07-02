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Воскресенье, 2 июля 2023, 23:30 мск

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Южноуральские предприятия попали в «черный список» Зеленского

Президент Украины утвердил новый пакет санкций в отношении России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены более 190 физлиц и 291 предприятие, среди которых два южноуральских.

Так, под ограничения на 5 лет попало ООО «Челябинский транспортный завод – «Уралтрак». Санкции подразумевают:

  • ограничение торговых операций (полное прекращение);
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому закону;
  • запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
  • другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (приостановление финансовых операций; запрет заключения договоров и совершения сделок).

Аналогичные ограничения введены и в отношении саткинского научно-производственного объединения «Зюраткуль».

Представители обеих организаций уже заявили, что санкции Украины на их работе никак не отразятся.

Челябинск, Павел Зварзин

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