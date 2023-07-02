Первая неделя июля начнется с гроз и ливней

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, 3 июля на территории региона ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, крупный град. Ветер при грозах будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных, предупредили в МЧС.

Челябинск, Павел Зварзин

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