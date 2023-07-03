В Челябинске стартует третий этап опрессовки

Около тысячи домов останутся в Челябинске без горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 4 июля, в городе начнется третий этап гидравлических испытаний. Продлится он две недели – до 18 июля.

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального районов.

Адреса домов, подпадающих под ограничения, можно узнать здесь.

Четвертый этап гидравлических испытаний начнется на следующей неделе, 11 июля. Продлится он до 25 июля. Без горячего водоснабжения останутся 575 многоквартирных домов, 47 дошкольных, 23 учебных и 14 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

Перечень домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в связи с проведением 4 этапа гидравлических испытаний, а также обслуживаемых локальными котельными, здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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