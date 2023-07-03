Найти пра-пра-пра… В России создали онлайн-ресурсы для изучения биографий людей петровской эпохи

В России создали электронные онлайн-ресурсы для изучения биографий людей петровской эпохи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые ЧелГУ и лаборатории исторической геоинформатики РАН разработали методику изучения пространственной мобильности служилых людей XVIII века. Благодаря другой компьютерной базе данных – «Генеральный смотр дворян 1721-1723 гг.» можно выяснить основные биографические данные и местонахождение персональных документов о служилых людях, бывших губернаторами, воеводами, офицерами, царедворцами и ратниками «всяких чинов».

«Оба ресурса будут интересны тем, кто занимается историей XVII-XVIII веков, – говорит руководитель межвузовского научного коллектива, старший научный сотрудник лаборатории «Цифровые гуманитарные исследования» историко-филологического факультета ЧелГУ Андрей Захаров. – Ресурс ГИС – первая в отечественной историографии визуальная презентация массовых передвижений людей по делам службы. Второй ресурс – база данных о «Генеральном смотре» дворян 1721-1723 гг. – аккумуляция сведений исторических источников, распыленных в архивах по различным фондам и коллекциям. Оба сайта будут полезны для изучения биографий людей малоизвестных, но трудом которых строилась повседневная жизнь в провинции и столицах. Историки хорошо знают, что сведения даже об одной исторической личности можно «добывать» бесконечно долго. На нашем сайте основную информацию о любом из четырёх тысяч современников Петра I можно получить бесплатно за считанные секунды. Ресурсы рассчитаны на пополнение собранным материалом».

Ресурсы могут быть полезны не только для профессиональных исследователей, но и для любителей истории, занимающихся созданием генеалогического древа своей семьи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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