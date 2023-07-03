Южноуральского депутата, обманувшего Росатом и Минпромторг, отправили в колонию

Парламентарий-единоросс из Трехгорного получил срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 июля, Центральный районный суд Челябинска признал депутата городского собрания Трехгорного от партии «Единая Россия» Кумара Айткалиева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Айткалиева задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, в 2016-2020 годах компания АО «Уралспецмонтаж», которую возглавляет депутат, представляла в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта, заключенного со структурами «Росатома».

Ущерб, причиненный бюджету, составил 54 миллиона рублей.

Сегодня Центральный районный суд Челябинска приговорил парламентария к пяти годам колонии общего режима, а также оштрафовал на полмиллиона рублей.

Кроме того, он должен возместить ущерб Росатому на сумму 8,7 миллиона рублей, а также министерству промышленности и торговли России – на 28,4 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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