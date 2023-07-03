С начала года в Челябинской области от бешенства погибли 16 животных

Половина животных, погибших от бешенства на Южном Урале, домашние.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с начала 2023 года (с 1 января по 30 июня) в Челябинской области зафиксировано 16 случаев заболевания бешенством среди животных.

От смертельного вируса погибли 4 собаки, 6 кошек, 5 лис, 1 енотовидная собака. Причем, стоит отметить, что 3 собаки и 5 кошек были домашними.

Бешенство фиксировалось в Еткульском (1 случай), Красноармейском (1), Октябрьском (3), Сосновском (2), Увельском (2), Коркинском (1) районах, а также Еманжелинске (2 случая), Южноуральске (1) и Челябинске (3).

В том числе в июне было зарегистрировано 2 случая бешенства: кошка в Южноуральске и собака в Челябинске (Тракторозаводский район).

Отметим, что в 2022 году в Челябинской области зафиксировано 60 случаев заболевания животных бешенством, в 2021 году – 70 случаев бешенства, в 2020 году – 69 случаев.

Пик заболеваемости в регионе пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 года, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

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