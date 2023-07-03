В Металлургическом районе Челябинска вновь перенесли сроки подключения горячей воды

В одном из районов областного центра второй раз продляют время отключения горячего водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жителям «северной зоны» Металлургического района придется ждать возобновления подачи горячей воды еще неделю.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных на 19 улицах Металлургического района, начали 14 июня. Закончиться по плану они должны были 28 июня. Однако к указанной дате горячая вода так и не вернулась в краны горожан.

На минувшей неделе городские власти сообщили о продлении сроков опрессовки до 3 июля. Но и по окончании гидравлических испытаний горячее водоснабжение не возобновилось. «В связи с выводом в ремонт участка трубопровода ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго» будет продлено отключение горячего водоснабжения потребителей «северной зоны» Металлургического района с 3 июля до 9 июля», – сообщили сегодня в мэрии.

Необходимость продления отключения вызвана отсутствием технической возможности проведения ремонтов трубопровода во время гидравлических испытаний и последующего выявления и устранения технологических нарушений на тепловых сетях жилой зоны, заявили в городской администрации.

Всего под дополнительное отключение попали 166 домов. С полным их списком можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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