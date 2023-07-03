В Челябинске на полтора месяца закроют движение по одной из ведущих улиц Металлургического района

В одном из районов Челябинска из-за ремонта теплосетей закроют движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на тепловых сетях с 8 часов 5 июля до 22 часов 18 августа будет частично закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября.
Под закрытие попадает участок от дома №1А по улице 60-летия Октября до дома №3А по улице Сталеваров.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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