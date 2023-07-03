В Магнитогорске перед судом предстанут охранники ночного клуба, избившие супружескую пару

В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело в отношении работников ночного клуба, избивших супружескую пару.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в групповом хулиганстве, совершенном с применением насилия.

По версии следствия, 8 апреля текущего года около четырех часов утра охранники ночного клуба «Панорама» повздорили с одним из посетителей. Мужчину выволокли на улицу и начали избивать на глазах у других клиентов.

Несколько человек били магнитогорца руками и ногами по телу и голове. Досталось и жене южноуральца: когда женщина пыталась урезонить не на шутку разошедшихся сотрудников клуба, один из охранников ударил ее в лицо.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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