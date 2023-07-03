Для экс-замминистра экологии Челябинской области потребовали шести лет колонии

Суд над бывшим замминистра экологии Челябинской области вышел на финишную прямую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, государственный обвинитель выступил в Калининском районном суде в прениях по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, в начале июня 2021 года чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Гособвинение настаивает, что в августе 2020 года чиновник вместе с прессой нагрянул на территорию промышленного предприятия, представив это как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия.

«При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы», – заявили в прокуратуре.

Государственный обвинитель просил суд приговорить экс-чиновника к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти Российской Федерации на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»