Челябинцы предложили провести референдум о прямых выборах мэра

В Челябинске создается инициативная группа по референдуму о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», заседание инициативной группы по проведению референдума пройдет в ближайший четверг, 6 июля.

На всенародное голосования планируется вынести три вопроса: о возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области (сейчас избираются депутатами из числа кандидатов по результатам конкурса); о ликвидации статуса Челябинского городского округа с внутригородским делением (отказ от районных советов депутатов); возврат прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы при сохранении статуса Челябинского городского округа с внутригородским делением.

В отличие от публичных слушаний, которые сейчас хотят провести городские власти по второму вопросу, решения, принятые по результатам референдума, являются обязательными, напоминают авторы инициативы. К тому же, реформа местного самоуправления, предложенная депутатами, не может быть половинчатой и не включать вопрос порядка избрания мэра, а также проходить без учета мнений значительной части избирателей, уверены организаторы.

По результатам заседания в Избирательную комиссию Челябинской области планируется выдвинуть инициативу о проведении референдума. После ее регистрации необходимо будет собрать подписи 2% избирателей региона в ее поддержку.

Впрочем, ранее большая часть инициатив оппозиции отклонялась еще на этапе внесения. Как правило, по формальным основаниям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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