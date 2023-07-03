В Москве задержали южноуральцев, кричавших проукраинские лозунги

В Москве задержали военнослужащего, выкрикивавшего проукраинские лозунги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 1 июля. Двое парней забрались на крышу здания недалеко от высотки на Кудринской площади, начали кричать проукраинские лозунги, а также бросать вниз все, что попало под руку.

Представители совета дома попросили спуститься парней и вызвали полицию.

Тогда один из возмутителей спокойствия «вскинул руку в нацистском приветствии и начал доказывать ветерану войны в Афганистане, что тот «не воевал вообще», потому что у афганцев не было танков и «Точки-У». По мнению парня, в Чечне тоже не было войны, а вот он воевал по-настоящему», – пишет telegram-канал Baza.

Парней задержали. «Настоящим воякой» оказался 25-летний южноуралец, несущий военную службу в Москве. Его дело передали в городскую военную комендатуру.

На его 27-летнего земляка составили протокол за дискредитацию ВС России.

Москва, Павел Зварзин

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