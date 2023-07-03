Голкипер Эдди Паскуале покинул «Магнитку»

Вратарь Эдвард Паскуале продолжит карьеру в казахстанском «Барысе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведущий голкипер магнитогорского «Металлурга» канадец Эдди Паскуале не стал продлять контракт с клубом.

Следующие два сезона вратарь планирует провести в «Барысе» из Астаны. Именно на такое время подписал контракт с казахстанской командой 32-летний хоккеист, выступающий в Континентальной хоккейной лиге в статусе свободного агента.

В сезоне 2022/2023 годов голкипер провел в составе магнитогорского «Металлурга» 50 матчей регулярного чемпионата, одержав 23 победы с 92,7% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,25. В плей-офф Паскуале провел 10 встреч, победив в четырех с 90,6% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,67.

Отметим, что карьеру в КХЛ Эдди Паскуале начинал именно в «Барысе», впервые заключив с ним контракт в 2019 году. Отыграв в клубе из Казахстана два сезона, он перешел в «Локомотив» из Ярославля. Лишь предыдущий сезон он провел в «Магнитке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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